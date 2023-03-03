53歲女星郭秀雲，淡出演藝圈多年，近年來積極參與環保和慈善活動，未料近日遭獸醫院告上法院，追討手術費用，對此，她接受港媒訪問時也表示，希望透過這次案件，提醒養寵物的人要小心黑店。

據《香港01》報導，郭秀雲近日為了動物手術費用遭告上法庭，原來是她帶一隻白鴿去獸醫院醫治，她只付了港幣300元，但帳單費用是9700元，因此獸醫院提告追討手術相關費用。而郭秀雲在法庭上表示，希望可以透過監視畫面了解整個手術的費用明細，因為她帶去的醫治的白鴿，手術後不幸過世，而這名獸醫之前也曾因過度麻醉，醫死她原本健康的鳥。

郭秀雲事後接受《香港01》訪問，坦言自己是第一次上法庭，從沒因為幾千元出庭，她坦言其實可以很簡單，她付錢就好了，她也嘗試和解，但她認為自己有責任堅持到底，給大家知道這件事，提醒養寵物的人要小心黑店。

郭秀雲53歲仍保養得宜。（圖／取自郭秀雲臉書）

中德混血的郭秀雲，從小生長在優渥家庭，1988年參加國際華裔小姐選美，並奪下季軍，而當年冠軍是由李嘉欣獲得，之後她進入演藝圈，拍過不少影視作品，憑藉出色美貌和傲人身材成名，還曾拍過《我為卿狂》、《省港流鶯》兩部三級片，一脫成名，《省港流鶯》更被評為十大經典艷情片之一。

感情方面她和武打演員錢小豪有過一段婚姻，當時她才20歲，但僅維持3年就離婚，2002年她帶著兒子再婚「鋼鐵大王」龐鼎元的第五子龐傑，便淡出演藝圈，近年積極參與環保和慈善活動，甚至成立「海峰環保教育」兼任行政總監，不時會組織海灘清潔活動，為生態保育盡心盡力。而53歲的她保養得宜，身材沒走樣，幾乎看不出年紀，令人驚艷。