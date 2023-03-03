訊舟3日公布去年財報，經結算去年全年營收59.63億元，雖與前年的52.72億元，相去不大，僅年增13％，然經訊舟努力調整產品組合，順利在優化毛利率上收致功效，毛利率走揚至24.37％，相較於前年的22.45％上揚1.92個百分點，全年EPS 1.3元，大勝前年的每股淨損0.29元。

訊舟去年可謂是本業和業外兩得意，在本業部分，不僅營業利益大躍進，由前年的營業淨損3,764萬元，扭轉為獲利1.55億元，業外部分也有匯兌收益助威，經結算全年營業外收入跳高至1.43億元，與前年的認損1,649萬元，亦形成明顯的反差。

因去年獲利大躍進，訊舟也大方分享獲利，經董事會決議，擬配發1元現金股利，內含0.8元盈餘分配之現金股利及0.2元資本公積發放之現金，以去年EPS1.3元換算，派發率76.92％，另以3日收盤價15.7元換算，現金股息殖利率達6.37％。