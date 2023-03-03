大陸銀保監會辦公廳3日發布《關於進一步做好聯合授信試點工作的通知》（下稱《通知》），意在抑制銀行機構多頭融資、過度融資、「壘大戶」（資金過度集中的現象）等行為，切實防範化解金融風險，引導銀行業金融機構進一步加強授信管理，改善銀企關係，優化信貸資源配置。

澎湃新聞報導，《通知》強調，健全聯合授信機制是支援金融供給側結構性改革、有效防範重大金融風險的制度安排。具體而言，《通知》包括十二部分，包括異地機構積極加入聯合授信、加強聯合風險防控、落實實主辦銀行責任、強化履職問責、深化銀企合作等方面提出具體要求。

報導稱，在異地聯合授信方面，《通知》提出，符合跨區域開展業務條件的異地銀行業金融機構，應當積極加入聯合授信委員會，按照聯合授信委員會決議開展工作。銀行業金融機構應加強資訊共用，提升風險監測預警效率，完善風險處置預案，提高風險防控水準。

此外，銀行業金融機構應當完善信貸管理流程，加強資產品質監測，扎實做好貸款「三查」，履行獨立審查程式，不得盲目依賴其他銀行業金融機構風險控制標準，也不得為爭取客戶放鬆風險管理要求，堅決避免過度競爭和「搭便車」、「壘大戶」等行為。

在打擊逃廢債上，《通知》指出，銀行業金融機構可以通過聯合授信委員會加強企業逃廢金融債務資訊共用，堅決打擊逃廢金融債務行為，積極維護金融機構合法權益。中國銀行業協會和各地方銀行業協會若發現企業惡意逃廢金融債務行為，應當及時啟動風險預警機制，將有關資訊通報成員單位，通知成員單位及時採取措施保全資產，要求企業限期糾正，並通過適當形式與國家有關信用資訊平台實現資訊共用，對逃廢金融債務企業進行失信懲戒。

大陸銀保監會表示，下一步，將持續指導銀行業金融機構深化聯合授信試點工作，努力構建中長期銀企關係，不斷提升服務實體經濟質效。