新北市消防局今（3）日特別邀請所屬東京消防本部救助隊，其3名優秀教官來台交流，進行以日本製3連梯(關東梯)和美式梯緊急救援技術交流。本次重點除提升救援技術，也首次運用「女兒牆固定器」(RAFA”L”)作為救援繩索架設固定點。兩市長期致力於消防技術，建立深厚關係，會後致贈日籍教官操作服，以紀念本日深具意義的交流活動。

新北消防局第七大隊大隊長鄭向晃表示，消防工作需靠團體合作，救援過程中，安全管理機制更需特別重視。藉本次技術研討精進救災實務與觀念，提升本大隊救災戰力，期盼未來市民生命安全更有保障。

新北市消防局第七大隊轄區範圍為中、永和地區，特性與東京都會區相似。然而，2年多來，新冠疫情肆虐全球，導致台日交流改為視訊研討或暫緩辦理。

此次3名頂尖教官包括消防司令-榊原康之、消防司令補-岡本透及消防士長-小野澤修，期間另安排與新北市其他所屬大隊進行參訪。