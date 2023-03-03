另外亞昕董事會今天也決議，訂於6月6日召開股東會，並進行董事改選。

亞昕今天公布去年合併財報，受惠「昕悅灣」、「柏克萊公園」等新成屋銷售業績挹注，全年合併營收約29.34億元，稅前盈餘約2.53億元，稅後純益約2.68億元，每股稅後盈餘為0.67元。

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3月底前完成 公司負責人及主要股東資訊年度申報
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