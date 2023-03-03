有「林口王」封號的上櫃營建股亞昕（5213），今（3）日召開董事會，並通過2022年度合併財報，在新案交屋及餘屋去化的貢獻下，全年營收29.34億元、稅後純益2.68億元、每股稅後純益0.67元，比前一年度的0.73元呈現衰退。