另外亞昕董事會今天也決議，訂於6月6日召開股東會，並進行董事改選。
亞昕今天公布去年合併財報，受惠「昕悅灣」、「柏克萊公園」等新成屋銷售業績挹注，全年合併營收約29.34億元，稅前盈餘約2.53億元，稅後純益約2.68億元，每股稅後盈餘為0.67元。
有「林口王」封號的上櫃營建股亞昕（5213），今（3）日召開董事會，並通過2022年度合併財報，在新案交屋及餘屋去化的貢獻下，全年營收29.34億元、稅後純益2.68億元、每股稅後純益0.67元，比前一年度的0.73元呈現衰退。
另外亞昕董事會今天也決議，訂於6月6日召開股東會，並進行董事改選。
亞昕今天公布去年合併財報，受惠「昕悅灣」、「柏克萊公園」等新成屋銷售業績挹注，全年合併營收約29.34億元，稅前盈餘約2.53億元，稅後純益約2.68億元，每股稅後盈餘為0.67元。
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