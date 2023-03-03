正德今年1月合併營收0.84億元，年減33.96％。主因去年二手船市場熱絡，公司趁機出售船齡高、噸位小的船舶，並讓利簽長約，加上今年4艘節能減碳新船陸續交船助攻，展望今年，毛利率雖不如去年高，但不致大幅衰退，保持穩定獲利的營運策略。

受惠2020年第二季起運價持續上漲，正德2021～2022年換約後合約價大幅攀升，散裝航運營運成本較穩定，帶動營業利益大幅成長，過去三年平均營益率30％，去年第四季突破40％，創下單季新高，全年平均營益率43％，也寫新高。

正德去年持續汰舊換新於處分5艘船舶，購入1艘海峽型現有船舶，年底船隊有14艘船舶，通過出售船齡較高及效率較低的小靈便型散雜貨船，購置優質、現代化、船齡較輕、噸位較大的靈便型散雜貨船，以因應IMO減碳之規定與船舶需求，建置核心競爭力。

正德表示，此策略有助提高船隊的效能與優勢，並藉由市場處於歷史高位船價，實際通過出售二手老舊船舶獲利並累積資金增加金流，負債比從2020年66.12％降至2022年33.39％。

展望後市，市場不確定性因素仍高，上半年海運市況不明朗，多家船公司預估，第一季可能較清淡，隨著美國庫存消耗、通膨與能源價格等問題緩解，大陸經濟逐步溫和復甦，穩增長政策逐步落地，加上預期主要國家經濟政策調整，有望推動全球需求逐步回暖，支持運價在第二季、第三季上行。