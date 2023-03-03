新竹縣現任兩名立委均為國民黨籍，分別為第1選區林為洲、第2選區林思銘，但傳出下屆立委選戰，兩個選區均出現黨內競爭對手，要在初選就先一拚高下，其中第2選區已有前議員杜文中公開宣布投入初選，第1選區則傳聞由前立委徐欣瑩回鍋參戰。

林為洲去年底竹北市長初嘗敗選滋味，元氣大傷，外界仍關注他下一步動向，預估仍將投入選戰，維持政治生命。對於外界傳出徐欣瑩可能投入1選區初選，林為洲則表示有聽說，但是抱持尊重立場，參選是黨員權利，最重要還是初選之後的團結。

第2選區由林思銘在3年跳級參戰成功，3年來曾獲兩次國會監督聯盟評鑑為優秀立委，他認為自己為問政有成，也替竹縣爭取數十億經費。分析2選區選民結構，林思銘表示，竹北選區篇年輕化、寶山則充滿科技氛圍，其餘鄉鎮也有豐富的農業發展，對於黨內同志有意挑戰初選，他樂見其成，表示兄弟爬山刻字努力。

挑戰議員連任失敗的杜文中宣布投入國民黨新竹縣第2選區立委初選。（杜文中團隊提供／邱立雅竹縣傳真）

杜文中1屆議員後挑戰連任失利，他表示選立委是自己的生涯規畫，希望更有資源替民眾服務，自己從商轉政，歷經議員3次敗選，但馬上就振作起來，持續勤跑轄區，做好選民服務，也希望成為孩子的榜樣。目前已向黨部、縣長楊文科報備過。

律師出身的林思銘表示，擔任立委需具備高度專業，與議員是截然不同的工作型態，對於外界傳聞指他有意問鼎縣長，他急急澄清，現階段沒有規畫，還是以立委本職為重。