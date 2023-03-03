大陸官方微信公號「自然資源部」3日消息，第三次大陸全國國土調查（「三調」）完成以來，大陸自然資源部逐年組織開展年度國土變更調查，持續更新「三調」成果，保持調查數據現勢性。2022年度全大陸國土變更調查初步彙總結果顯示，以2022年12月31日為標準時點，大陸耕地面積19.14億畝，較上年底淨增加約130萬畝；建設用地6.30億畝，較上年底淨增加約440萬畝，年度增幅從0.83％降至0.70％。

大陸中央高度重視耕地保護工作，特別是2021年4月30日中共中央政治局會議聽取「三調」主要情況彙報時，強調「要壓實地方各級黨委和政府責任，實行黨政同責，從嚴查處各類違法違規『非農化』、嚴格管控『非糧化』，對在耕地保護方面有令不行、有禁不止、失職瀆職的，要嚴肅追究責任」。

2021年，大陸自然資源部會同有關部門發文，加強嚴格耕地用途管制，建立耕地「進出平衡」制度；在國土空間規畫綱要編制和「三區三線」畫定工作中，確定了耕地保護優先序。自然資源部結合2021年度和2022年度國土變更調查發現的耕地流出線索，組織各地在尊重農民意願和防止「一刀切」前提下，穩妥開展了耕地流出問題排查整改複耕工作。

經多方努力，多年來耕地總量持續減少勢頭得到初步遏制，並在2021年首次止減回增120萬畝的基礎上，連續第二年實現大陸全國耕地總量淨增加。

同時，根據大陸中央關於堅持節約集約、合理確定新增建設用地規模、提高土地開發利用效率的要求，自然資源部持續增強自然資源要素保障能力，不斷改革用地計畫管理方式，堅持「專案跟著規畫走，土地要素跟著專案走」，結合國土空間規畫編制，優化城鄉建設用地布局和結構，嚴格畫定城鎮開發邊界，倒逼地方加大存量建設用地整治、盤活批而未供和閒置低效土地，促進城鎮空間內涵式集約型綠色化高品質發展，不斷提高用地效率，建設用地總量持續高位淨增長的態勢有所減緩。

下一步，自然資源部將根據2022年度國土變更調查工作部署，組織啟動國家級內業核查、「互聯網＋」線上抽查、國家級外業抽查、數據庫質檢等工作，確保今年6月底前發布最終調查結果。