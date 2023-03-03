近年詐騙事件層出不窮，手法日新月異，常潛藏在日常生活中，內政部警政署列出常見詐騙手法，前5名分別是假網路購物詐騙、投資詐騙、解除分期付款詐騙、假愛情交友、假冒親友詐騙，並由警政署長黃明昭特別錄製宣導影片，呼籲民眾提高警覺，以免受騙上當。

桃園市大園警分局為提升全民反詐意識，特別利用轄內主要路口的LED電視牆，以及廟宇及店家所提供的電子看板，協助播放署長宣導防詐影片，並由員警手持看板向民眾宣導常見詐騙手法，使來往行人、車輛接觸最新反詐資訊，達到耳濡目染的效果。

大園分局長王鉉仁呼籲，凡在網路上看到的投資廣告或網友傳來的投資訊息，標榜保證獲利、沒有風險、穩賺不賠、告知操作ATM解除分期付款等話術，或是網路交友對象要求匯錢、求婚，及冒用親友名義借用金錢等，這些訊息都極有可能是詐騙手法，應審慎評估提高警戒，若有任何疑問都可撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢。