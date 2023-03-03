STANCAVE為台灣首家專營運動IP周邊商品開發與銷售的整合平台，商品從電商平台起頭，如今更獨步全台首創台灣運動IP周邊商品展在3日盛大開展，並於花博爭豔館舉行展會官方記者會，現場邀請眾多運動產業界的重量級代表蒞臨現場與談分享，更於記者會上進行開幕剪綵儀式，賦予展會滿滿的祝福與正向能量。

在展會官方記者會中，主辦單位STANCAVE品牌總監朱開宇公開分享運動IP的價值：「IP就是有版權價值的智慧產權，我們希望能夠藉由各式各樣的周邊商品提供IP的價值能夠變現、並串連起粉絲之間的情感連結，讓商品作為IP價值與大眾的催化劑；然而，朱總監也更深入地談及創立STANCAVE的初衷：「我們期待能夠透過長期置身於運動商品開發的經驗，協助IP擁有經營周邊商品的可能性，進一步滿足台灣運動市場成長階段的需求，讓運動迷與IP能夠更緊密的連結將是SC的使命，最終成為台灣運動文化的加速器。」

記者會上邀集許多重量級貴賓一同進行運動周邊商品的與談分享，瑞士銀行集團台灣區負責人陳允懋總經理作為運動產業的投資者、更是台灣運動文化的資深球迷，他認為IP是球隊與球迷的橋樑，只要台灣在職業運動上能繼續發展，周邊商品跟IP的產值也能成長，更呼籲廣大球迷一起進場看球、一起買你們喜歡的周邊商品。

台灣職籃P. LEAGUE+執行長陳建州也表示：「創辦P. LEAGUE+最大的目標就是找回過去運動界沒有的東西：收入，收入包含門票、商品等，而主辦展會的STANCAVE即是整合各方所需資源的平台，例如球員卡，背後需要的心力是非常辛苦的，從設計、通路等都需要協調。」

最後中華職棒大聯盟秘書長楊清瓏也提及本次展會的商品多樣性極高，感受相當不同，更進一步分享自身對於周邊商品的看法：「周邊商品的收藏及展示是運動圈的正循環，球員用成績證明自己，球迷支持後購買球員的周邊，讓台灣的職業運動與球迷一起成長。」

STANCAVE台灣運動IP周邊商品展將從今日起至3月6日，進行為期4天的聯合販售展會，包含職棒、職籃、路跑與運動文創類型等超過30家以上的各式台灣運動IP，期待能夠打造運動迷的專屬基地，成為春季最盛大且全台唯一的台灣運動圈盛會，共同傳遞專屬在地特色的台灣運動文化之美！