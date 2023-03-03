隨著大陸防疫措施的優化調整，兩岸民眾都非常期盼兩岸交流能夠「春暖花開」。今年以來，兩岸也開展了一系列的交流活動。大陸全國政協十四屆一次會議大會新聞發言人郭衛民表示，要和平、要發展，要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲。在大陸疫情防控進入新階段的形勢下，全國政協將繼續推進與台灣各界人士的交流交往，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展。

大陸全國政協十四屆一次會議新聞發佈會今天下午4點半在北京人民大會堂一樓新聞發佈廳舉行。大會新聞發言人郭衛民表示，兩岸各領域的交流合作開展30多年，具有深厚基礎和內在動力，也是大勢所趨。全國政協秉持「兩岸一家親」理念，致力於促進兩岸同胞交流合作。

郭衛民表示，五年來，全國政協組織有關政協委員開展了視察考察、專題調研、對口協商等協商議政活動，提出工作建議，推動落實促進兩岸經濟文化交流合作政策措施；積極參與舉辦海峽論壇，打造兩岸民間交流交往新平台，形成與台灣民意代表、村里長交流機制；邀請台灣代表參加紀念辛亥革命110週年等重大活動，舉辦河洛文化研討會等系列文化交流活動，促進兩岸同胞情感交融、心靈契合。

郭衛民表示，新征程上，大陸將全面貫徹中共二十大精神，堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉。

郭衛民表示，要和平、要發展，要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲。在大陸疫情防控進入新階段的形勢下，全國政協將繼續推進與台灣各界人士的交流交往，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展，團結廣大台灣同胞，推進祖國統一大業，共創中華民族偉大復興的美好未來。