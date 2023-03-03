官員表示，每年2、5、8、11月美國公債配息較多，因此使外匯存底2月孳息增加，但觀察主要貨幣對美元之匯率變動，各幣別2月普遍貶值，台幣貶值1.41％，影響外匯存底變動。

由於市場對於美國聯準會（Fed）升息預期轉趨濃厚，美元指數2月升值3.05％，其他主要幣別2月均貶值，以日幣貶值3.31％、澳幣貶值3.11％、英鎊貶值2.58％、歐元貶值2.26％；相較下，新台幣2月僅貶值1.41％。官員表示，2月底新台幣與1月底相比是貶值，但與農曆過年前價位是差不多水準。

官員指出，根據金管會統計，2月外資本金淨匯入24.5億美元，而央行統計則是本金加上盈餘匯出，2月外資則是淨匯入不到5億美元，至於內資則是雙向進出都有，整體來看，2月初因連假後壓力釋放，使台幣走強，當時央行基於供需失衡進場買匯調節，2月底需求增加下，央行轉而賣匯，2月基本上是先買匯、後賣匯，整體來回抵銷掉。

另，2月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共計5,463億美元，約當外匯存底98％，較上月減少54億美元、月減1個百分點。官員指出，主因2月股價穩定，且外資持有股債變動不大，外資淨匯入金額也不大，因此維持與上月差不多水準。

台灣外匯存底餘額在主要國家排名仍是第四名，第一名大陸至1月底為3兆1,845億美元，第二名日本至1月底為1兆1,225億美元，第三名瑞士至1月底8,510億美元，我國至2月底為5,583.72億美元，第四名印度至2月17日為4,961億美元。

對於3月美國升息步伐是否調整，官員表示，聯準會去年12月預期將利率調升為5％至5.25％，也就是今年6月前再升息2碼，並在年底前維持此利率；但就目前市場預估來看，有略大於五成機率認為，可能會升至5.25％至5.5％，換言之，上半年美國可能升息3碼，但這只是市場預期，主要還是要通膨數字等經濟數據變化。