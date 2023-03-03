台灣、日本、美國合製電影《黑之牛》，邀來金馬影帝李康生飾演明治時代在山中生活的男子，透過與1頭牛的共同生活經歷，描繪出如同山水畫般的黑白影像。該片今（3日）在台正式殺青並舉辦記者會，李康生談到和女主角「日本和牛」FUKUYO對戲時的趣事，驚曝自己曾從牛背上猛摔下來，讓他當場嚇傻，還輕微擦傷。

李康生透露，當初接到邀約時本來很開心，「可是真的滿辛苦的，我都50歲了，還要我追牛，而且都是很陡的路，把我當年輕人用」，至於被操成這樣是否因此變瘦？他自虧「反而還變胖，因為日本的食物太好吃了」，更搞笑補充也沒因為跟牛拍戲而不吃牛肉，「拍完我直接衝去燒肉店，日本和牛實在太美味了」。

聲音設計周震（左起）、導演蔦哲一朗、李康生、製片黃胤毓、製片Eric出席《黑之牛》殺青記者會。（木林電影提供）

李康生不忘爆料FUKUYO「牛脾氣」上來時，讓他吃足了苦頭，「我曾被重達500公斤的她踩過腳，直接掉了一層皮，也曾在拍戲騎在她背上時，可能因為是在不熟悉的道路上，所以一緊張猛烈狂奔，大概有時速60、70公里，我就從她的背上摔下來」，但是敬業的李康生，還是堅持再拍一次，「拍到後面她可能懷孕了脾氣更不好，變得很暴躁，拍戲中還用後腳踹了我一腳，幸好沒踢中」。

導演蔦哲一朗則分享，在訓練牛時還曾讓3歲的小牛舔自己的乳頭，接著提到跟李康生的合作，他表示「康哥的表現，跟我們本來想像的他很不一樣，意外很有幽默感，也會加入不少自己對表演的想法」，他舉例某場拿菜刀剁「鱉」的橋段，李康生當下便主動提議自己要喝生鱉血，李康生也在一旁補充：「真的非常腥，我一開始含著，後面才吐出來，拍完後我私下還有幫他念經。」

而該片除了日本外，在台灣的台北、花蓮和澎湖取景拍攝，導演蔦哲一朗對於在陽明山的拍攝最難忘，「我們在雨和霧之中，背著很笨重的底片攝影機，一路追著牛、又一直讓牛溜走的重複過程，這樣持續了一整天，現在想起來是非常有趣的回憶。」而在台灣拍片也都感受到滿滿的人情味，這印象最深刻的美食是居民煮的海鮮粥，「一輩子獨一無二難忘的味道」。

《黑之牛》預計於2023年於國際影展亮相，2024年於台灣、日本上映。