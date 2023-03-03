南韓二代女團KARA歌唱舞台實力兼具，儘管2016年經歷過人員異動，人氣仍始終不墜，去年還睽違6年，在音樂大獎典禮「MAMA」進行回歸表演，近日則在日本舉行見面會，沒想到，卻被私生飯跟蹤，令隊長奎利在IG直播中痛批：「那些人瘋了嗎？令人生氣。」就連隊友許齡智也深受其擾。

1日奎利在直播向粉絲訴苦被2名男子跟蹤：「我來到便利商店，他們一直跟著我，還是從飯店樓下就開始的」，對此，奎利展開反擊，把鏡頭轉向私生飯後，大聲警告：「不要跟過來！」但她卻只拍到對方的背影，正臉並未曝光。奎利氣炸表示，昨天許齡智也被跟著要求合照，以致所有隊友躲在飯店不敢外出，最後她也公布粉絲身分，並非是韓國人。

直播結束後，奎利在推特轉發由粉絲錄製的整段直播影片，讓整起事件越傳越廣，許多日本網友替私生飯道歉，盼望她不要放在心上，對此，奎利發了一條日語推文：「會搞跟蹤騷擾的沒資格叫粉絲，希望其他人不要代替他們道歉」，隔日，隊友姜知英也發了一篇日語推文，勸退私生飯：「我不會原諒你們的，給我小心點，不要再為難成員們。」

粉絲在底下安慰：「很心疼妳的遭遇，希望不要因此對日本的印象不好」、「感覺得出妳很生氣，都是私生飯的錯，做妳自己就好」、「歐膩妳還好嗎？好好珍惜留在日本的時間啊」、「這些私生飯就該給他們教訓」、「我們都會支持妳！」