外資去年在美國暴力升息下狂撤，今年則開始重返台股，農曆年後資金歸隊意願更明顯提升，黃天牧日前指出，去年因為美國升息、外資大幅流出，但今年前二月外資都是淨匯入也買超台股，已和去年不一樣了，資金已經回來了。

據證期局統計，截至今年2月28日止，外資累計買超上市股票約新台幣2,272.46億元、累計買超上櫃股票約新台幣288.18億元，共買超上市櫃股票2,560.64億元。

所謂的外資包括「境外外國機構投資人、華僑及外國自然人」，截至今年2月28日止，累計淨匯入約2,260.38億美元，若加上陸資達2,260.7億美元。

隨著外資回流也不斷推升台股表現。台股從去年10月25日最低點12,629點，到今年3月3日收盤價15,608點，這段時間漲了近3,000點，近一個月台股的漲幅，也居主要股市之冠，顯示台股基本面佳、具有韌性。

法人認為，過去三年外資撤出台股逾新台幣2兆元，現在回補還只是個開始。近期台股展現強勢反彈，不僅過去一個月相較全球其他主要股市要來的亮眼，3月以來依舊延續這樣的走勢，儘管基本面仍沒有好消息，但在市場明顯淡化看待各種雜音氛圍下，股價遠遠走在基本面前面，就評價面來看，台股股價淨值比近期反彈、已達近三年平均水準。