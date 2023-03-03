統一2022年全年營收5,246億元，較2021年同期成長10.8％，年營收首度衝破5,000億元大關，連續二年創新高；唯原物料大漲，承受成本壓力不小，前三季稅後純益146.12億元，較前年同期衰退11.4％，全年恐連二年下滑。

統一指出，此次出售合肥經濟技術開發區部分資產，包括土地與建築物，主要是因應合肥市政府規劃徵收。

風險性資產波動延續 美短天期債近一月表現突出
規畫資產傳承 保單具6大優點
優勢動力策略3大特色替資產加分
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