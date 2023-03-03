統一2022年全年營收5,246億元，較2021年同期成長10.8％，年營收首度衝破5,000億元大關，連續二年創新高；唯原物料大漲，承受成本壓力不小，前三季稅後純益146.12億元，較前年同期衰退11.4％，全年恐連二年下滑。
統一指出，此次出售合肥經濟技術開發區部分資產，包括土地與建築物，主要是因應合肥市政府規劃徵收。
統一（1216）3日代子公司合肥統一公告擬出售部分資產，成交金額約人民幣5.83億（折合台幣逾25億元），預計處分利益達人民幣3.51億（折合台幣15.5億元），可望為今年大陸獲利添動能。
統一2022年全年營收5,246億元，較2021年同期成長10.8％，年營收首度衝破5,000億元大關，連續二年創新高；唯原物料大漲，承受成本壓力不小，前三季稅後純益146.12億元，較前年同期衰退11.4％，全年恐連二年下滑。
統一指出，此次出售合肥經濟技術開發區部分資產，包括土地與建築物，主要是因應合肥市政府規劃徵收。
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