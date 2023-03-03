台灣啤酒英熊職業籃球隊於3日宣布簽下原效力於菲律賓職籃PBA的後衛柯歐斯(Michael Qualls)，希望借助他強大的切入破壞力，為進攻上注入更多的能量，帶領英熊在下半季急起直追。

身高193公分的柯歐斯，出身於NCAA美國大學男籃第一級的阿肯色大學，而他的職業籃球經驗也非常豐富，除了擁有NBA G-League三年資歷以外，也待過以色列、義大利、羅馬尼亞及黎巴嫩職籃，來台前則是效力於菲律賓職籃PBA的Rain or Shine。

值得一提的是柯歐斯在PBA都繳出不錯的成績，2019年曾以強勢表現帶領NorthPort在Governors' Cup八強賽中晉級，今年球季在PBA雖然僅有3場出賽，但仍繳出平均30.7分、10.3籃板及3助攻的數據，顯示柯歐斯的進攻能力仍維持在高檔。

台啤英熊總經理哈孝遠表示：「柯歐斯擁有良好的個人突破能力及身體素質，期待看到他在T1的賽事上展現他的得分能力。」而在柯歐斯加入英熊之後，球隊的外援戰力在洋將大限前補滿到4名，哈孝遠總經理也提到：「未來將會視不同對手及洋將們的體能狀況安排登錄球員，本周將會先視柯歐斯的調整狀況決定是否於周日對獵鷹的賽事中出賽。」