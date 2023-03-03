金馬影后李心潔及藝人好友們創立的小黃花基金拍攝的「孩子，你好嗎？」小黃花一葉系列紀錄片，不僅擔任全系列監製，更首度擔任導演，全程親力親為，全系列紀錄片以「愛」的視角為出發點，紀錄探討家庭關係和親子教育模式，以及父母、教育者與孩子間愛的互動交流。李心潔首度執導提倡華德福教育的《山頂小屋》，她坦言「我也沒想到成為導演的第一部片會是記錄片」，但拍攝紀錄片無法預測發展走向相當有趣，同時也希望「用愛推廣」將華德福的教育理念分享給更多人了解，並且在上周末放映會分享她與孩子之間的相處之道。

《山頂小屋》主題圍繞在華德福教育為基礎教學的幼兒園，導演李心潔紀錄教育家奧黛麗校長分享的華德福教育理念，並透過拍攝學校孩子的生活，感受到從接觸大自然、享受自由的玩樂中，與不同年齡孩子一起探索和創造的學習過程，同時也從家長的角度，來看這個提倡自然教育與身心靈平衡發展的教育方式，帶來親子關係間的溫馨互動。校長認為每個孩子生來都有不同性格與天賦，作為教育者的職責應該要接受他們原貌：「要看到孩子們強項，給他們很多愛、支持和好的環境，幫助他們自然發展。華德福就是給予孩子們玩樂的自由，培養創意，還有觀察周遭環境的能力，讓他們適性成長！」

李心潔首度擔任導演拍攝紀錄片。（甲上娛樂提供）

李心潔坦言自己也沒想過成為導演的第一部片會是記錄片，她透露：「入行這麼多年，當導演是一個新開始，紀錄片的創作很有趣，無法預測會拍到什麼！我想要從奧黛麗校長出發，我覺得校長也是在教育我們這些家長，學校會開交流會，帶我們唸書、交流互動。」同時她也認為這些充滿愛和光的感受，是孩子們推動的「而且因為是孩子的學校，好像找不到比我更了解華德福教育的人了！」

李心潔也分享在兒子們3、4歲時有很多情緒，當時很急著問校長要怎麼辦才好？校長告訴她什麼都不用做不用說，只要抱抱他、拍拍他的背，或是唱唱歌，讓她突然找到一種安靜的力量：「有次小兒子哭了1個多小時，我就只是陪他，情緒平復下來後我問他有沒有好一點，然後用了麥片給他吃，當下我們都沒有說什麼，但這個晚上我很感動，因為我才知道原來這是安靜的力量。」自此以後，她決定不再叫孩子不要哭，而是讓他們的情緒流動與陪伴。憶起年輕時，自己發生事情也都無法哭出來「但其實這是不好的，像華德福的校長、孩子情緒都很平靜又穩定，所以我也想要做好自己，更凝定自己的心！」

上周末「孩子，你好嗎？」小黃花一葉系列紀錄片特別放映，在觀眾提問中，李心潔更分享自己如何面對孩子在地上哭鬧的狀況，以及當小孩的興趣是自己很不喜歡，甚至想反對時，該如何應對。現場還有一位小朋友舉手大膽提問：「妳覺得養孩子是一件辛苦的事情嗎？因為我媽媽每次都這樣說。」真誠童趣的問題讓觀眾們會心一笑，李心潔也很認真的回應：「當媽媽真的很辛苦，但會有很多的快樂和感動，養育孩子也讓自己有機會成為更好的人。不過辛苦的媽媽也要為自己放個假，要有屬於自己的時間。」自己快樂才能帶給孩子真正的快樂。

「孩子，你好嗎？」系列紀錄片將於3月31日上映。