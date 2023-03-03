桃園市楊梅警方今日前進轄內金融機構快閃宣導，以播放「阿昭署長來了」防詐系列影片及手持防詐標語加深民眾印象，提升防詐意識。內政部警政署長黃明昭針對假網路購物、投資詐財、解除分期付款、假愛情交友及假親友詐騙等5個常見詐騙手法製作影片，以幽默逗趣對話，破解詐欺犯罪手法。

楊梅警方表示，除利用官網及臉書專頁廣為宣導「阿昭署長來了」系列影片外，更協調轄內有線電視業者與廣播電台協助在熱門時段加強推播，並於轄內各機構電視牆播放，另前往民眾聚集處所以手持媒體播放給民眾閱覽，提升民眾防詐免疫力，為民眾穿上防詐金鐘罩，全力宣導民眾識詐觀念。

楊梅警分局長張仁傑提醒，詐騙手法層出不窮，導致民眾不斷受害，針對反詐騙工作，楊梅警已成立打詐小隊加強查緝力道，並持續結合市府各局處跨部門及在地機構，實施分齡分眾宣導，從查緝面、預防面有效嚇阻詐騙行為，民眾生活上遇有任何詐騙疑問，均可直接至派出所或撥打165反詐騙專線洽詢。