曾經在美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）擔任工程師的王立楨表示，今天早上在坐捷運的時候，一個年輕人在對他嘶喊「可恥！」只因為他身穿飛行夾克。王立楨說，他不會原諒這位年輕人的無知，更會譴責那些散佈這些不實消息的人！

王立楨表示，今天早上在坐捷運的時候，一個年輕人在對他在嘶喊：「國家養了你們一輩子，你竟然把情報賣給中國，你不覺得你很可恥嗎？」

王立楨突然想到多年前，他在舊金山國際機場，看到一位穿著軍裝的美國女兵，一群人搶著替她付麥當勞的餐點費，並謝謝她為國家所做的付出。然後在今天，他自己竟然會被一個人誤以為是中華民國的軍人，而在大庭廣眾之下被辱罵！

王立楨質疑，這是一個什麼樣的思維？他們是受到了什麼樣的洗腦，不但不尊敬曾經捍衛過他們的軍人反而當眾辱罵。

王立楨強調，他不會原諒這位年輕人的無知，因為已是可以判斷真偽的年紀，同時也譴責那些散佈不實消息的人！

王立楨今（3）日晚間在宅神朱學恒直播表示，他本身並非軍人，在高中即已出國念書，後來攻讀航空工程，曾在美國洛克希德馬丁公司當工程師，已經離開台灣50年左右，現已退休。王立楨表示，他雖然寫了很多關於中華民國空軍的事，但本身不是國民黨，甚至討厭國民黨。