據韓媒報導指出，美國政府公布晶片製造補貼細節，補助額大約占半導體廠商整體投資計畫的5%到15%，若根據此公式，台積電最高可以拿到約60億美元（約台幣1837億元）的補貼，而韓國三星則可以有26億美元（約台幣796億元）補助款。不過前立委郭正亮2日指出，想要拿到美政府的補助，韓國2大半導體企業可能比台積電吃更多悶虧。

金融時報日前報導，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，獲得補貼的業者，未來10年不得在對美構成國安威脅的海外地區擴張產能，也不得與有疑慮的海外業者合作開發先進半導體技術；且獲得超過1.5億美元補助款的企業，未來若現金流或獲利超過預設標準，必須將超額利潤與聯邦政府分享。

郭正亮做節目《國民大會》強調，這兩點很難做到，不過未來十年不能在中國擴產，對台積電影響相對沒有那麼大，台積電在中國南京12吋廠及上海松江8吋廠的成熟製程擴產計畫也已執行完畢。他提到，韓國的三星跟海力士在中國大陸的廠都很大，受到的傷害更重，尤其是三星。

另對分享超額利潤，郭正亮指出，毛利在美國生產，與在台灣生產相比之下，就比較差，且創造出來的利潤還要跟政府分。他批評，「沒有國家會這樣搞，台灣也沒有這樣搞。」