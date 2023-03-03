生男孩真的有比較好嗎？一名人妻無奈表示，她去年生完女兒後，收到公婆6萬元的紅包，而今年小叔的老婆生完兒子，公婆竟闊綽地包了60萬元的大禮，還想開10桌宴請賓客，讓這名人妻感到受傷。貼文一出，引發熱議，不少網友安慰，紅包領的少未必是壞事，以免「拿人手短，吃人嘴軟」。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文表示，友人去年喜獲掌上明珠，公婆特地包了6萬元祝賀，未料今年小叔的老婆生下男孩子，公婆竟然一口氣包了10倍的紅包，總共60萬元。

更讓人詫異的是，公婆竟然還打算大手筆在飯店慶祝金孫的滿月酒，預計席開10桌宴請賓客，原PO的友人聽聞消息後感到晴天霹靂，原來性別不同竟真的會有差別待遇，直說：「心裡會有不平的感覺，是正常現象嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛留言安慰，「要慶幸你朋友拿的少，那個拿60萬的媳婦永遠甩不開公婆了」、「生一個兒子看看，不一樣再來不平衡吧」、「我覺得有6萬也很好，小孩是自己的」、「有就好啦！不要管別人拿多少」、「我啥都沒有，做月子小孩用品，通通都自己來」，不過也有網友直言，「錢是父母的，沒有理由去發言，這種叫計較」。