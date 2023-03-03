隨疫情防疫措施持續鬆綁，中央流行疫情指揮中心表示，今年3月6日起至4月30日，推動「2023年全民COVID-19疫苗接種運動」，以「疫苗加一，解封安心」為活動主軸，呼籲「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納BA.4／5次世代疫苗」的對象參與。新竹縣衛生局也規畫合約醫療院所、衛生所提供接種服務，歡迎民眾運用增設疫苗診次、設置社區接種站等，就近接種疫苗。

因應各國邊境逐步調整開放，國內持續鬆綁防疫措施、調整規劃政策，中央流行疫情指揮中心推動「2023年全民COVID-19疫苗接種運動。新竹縣衛生局指出，6歲以上民眾追加劑皆可接種莫德納次世代BA.4／5雙價疫苗，接種間隔為與最後一劑基礎劑／基礎加強劑或前一劑追加劑應間隔至少12周、84天，歡迎符合接種資格的民眾儘快施打，以提升身體保護力。

中央流行疫情指揮中心在3月6日起至4月30日，推動2023年全民COVID-19疫苗接種運動。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

為鼓勵鄉親長輩儘速完成疫苗接種，以降低重症及死亡風險，衛生局提醒，設籍本縣50歲以上接種COVID-19疫苗「第1、2劑」及「第2次追加劑」，這2類人於本縣13鄉鎮市衛生所完成疫苗接種，即可獲得500元商品禮券及3劑快篩試劑。另外，疫苗加一活動期間非屬50歲以上民眾接種疫苗也可獲贈3劑快篩試劑，數量有限送完為止。

新竹縣衛生局統計，統計至112年3月2日，新竹縣累計確診人數28萬685人，新竹縣COVID-19疫苗第1劑接種率94.9％、第2劑 89.52％、第3劑72.92％、第4劑18.31％；65歲以上長者第1劑接種率為84.34％、第2劑81.11％、第3劑72.76％、第4劑37.42％、第5劑7.37％；5至11歲兒童的第1劑接種率為84.5％、第2劑66.6％、第3劑23.3％；出生滿6個月至4歲嬰幼兒第1劑接種率為46.7％、第2劑27.5％。

衛生局規畫於4日8時至16時，由13鄉鎮市衛生所開設COVID-19新冠疫苗接種專案，除提供6歲以上Moderna 次世代BA.4／5雙價疫苗以外，還提供嬰幼兒至成人各類疫苗接種，以隨到隨打及電話預約方式服務民眾，惟各衛生所因人力安排，會有不同服務時段，故仍請至新竹縣衛生局局疫苗地圖網頁查詢，或致電衛生所確認(北埔鄉衛生所安排在3月5日開設)。接種疫苗提升保護力，防疫更有力。

衛生局提醒，及早接種疫苗可以降低染疫後重症及死亡的風險，新竹縣51家合約醫療院所及13鄉鎮市衛生所持續開放嬰幼兒至成人各類疫苗接種服務，符合資格民眾都可以持健保卡、疫苗接種紀錄卡（小黃卡）、身分證件，就近預約接種。