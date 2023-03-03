南投縣立委補選4日將投開票，國民黨候選人林明溱3日舉行選前之夜造勢晚會，藍營各縣市長站台催票。台北市長蔣萬安力薦2號林明溱，稱他資歷完整，當過立委、縣長等，深耕南投30年，一定要讓他當上立委，發揮即戰力，幫南投鄉親解決問題。

蔣萬安指出，林明溱心繫南投的明天，他是政治界的前輩，有完整的經歷，過去30多年替地方建設，替鄉親爭取許多優惠，替南投奉獻，一定要讓他當上立委，發揮即戰力，幫南投鄉親解決問題。

台北市長蔣萬安力薦2號林明溱，呼籲一定要讓他當上立委，發揮即戰力。（廖志晃攝）

蔣萬安說，這次選舉攸關頭南投、台灣以及國家的未來，台灣的政治是不是要走在正確路上，手中這一票決定台灣政治文化的未來，要投給光明或黑暗，誠信或造謠，大家要踏實正派的林明溱，不要造謠抹黑的網軍。地方建設，需要中央地方一起配合，現在地方有許淑華，中央要有林明溱。

蔣萬安表示，明天就要投票，就差各位的一票，要選正直、正派、誠懇的2號林明溱！