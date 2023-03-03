根據《華盛頓郵報》報導，美方出售給台灣的66架新造F-16戰機，預計2026年全數交機，但是台灣恐出現有戰機卻無人飛的窘境，需要更多「捍衛戰士」。前空軍副司令張延廷表示，留用離退或轉到民航的飛行員，讓這些老辣的飛行員來帶飛資淺的飛行員，專職來訓練。

張延廷2日在《57爆新聞》節目中表示，因為這些飛行員，從空軍官校的基本飛行到飛噴射機的高級飛行完畢之後，不是光只是分到主力戰機，也要飛空運機，有的還要飛救護機、行政專機。

張延廷接著指出，飛行員以作戰優先，訓練就耽擱了，培養飛行員的速度變慢了，因為很多資深飛行員跑去出任務，進行警戒或攔截。在這個狀況之下，資淺的飛行員就沒有資深的飛行員帶飛，完訓就只能往後延。由於出任務的都是這些資深飛行員，生理、心理上的壓力，一定非常重。

因此，張延廷建議，由於我們需要離退或轉到民航的飛行員，可以考慮不要讓他們退役，常留久用最重要。這些飛行1000、2000小時的飛行員年限到了，就把他們留下來，讓這些老辣的飛行員來帶飛資淺的飛行員，專職來訓練，然後讓那些成熟的飛行員專門去出任務。