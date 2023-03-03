3月4日為世界肥胖日（World Obesity Day），根據根據世界肥胖聯盟（World Obesity Federation）統計，全球已有8億人有「肥胖症」，占全球總人口數近1成，而近2至3年又因新冠疫情影響，居家辦公、遠距教學等生活模式變化，加劇全球人口肥胖問題。醫師提醒，肥胖可能導致體內多項疾病發生，需注意「5大原則」才能預防肥胖或減重。

國民健康署指出，肥胖是種慢性病，不僅會造成體能衰退，還可能導致各種心血管與代謝疾病發生。衛生福利部也統計，2020年國人10大死因中，有8項就與肥胖相關，研究也顯示肥胖會增加罹患新冠肺炎時的住院及重症風險。

中壢天晟醫院纖體天成體重管理與代謝手術中心主任徐光漢表示，肥胖不單只是外表問題，它隱藏在身上的風險還包括各種慢性疾病，如糖尿病、高血壓、心血管疾病及代謝症候群等，因此每個人都要有意識並注意自身體重管理。

民眾關心該如何預防肥胖或減重，徐光漢提出5大原則，包括「飲食要控制」、「減少糖攝取」、「天天5蔬果」、「做規律運動」及「睡眠要充足」。BMI值大於32.5的中度或重度肥胖者，則建議到專業減重門診，與醫師共同制訂治療計畫，視情況也可考慮腹腔鏡減重手術，分別有胃繞道手術或胃袖狀切除手術等。

徐光漢提到，利用外科手術達成減重目標已是現代趨勢之一，中壢天晟醫院纖體天成體重管理與代謝手術中心也有提供營養諮詢。他也提醒，肥胖對健康易造成潛在危害，民眾要以正面積極的態度，尋求專業團隊與醫療人員的協助，讓肥胖不上身、健康跟著來。