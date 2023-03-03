撰寫空軍飛行員可歌可泣故事的作家、退休航空工程師王立楨，因穿著空軍飛行夾克搭乘捷運，而遭年輕人以「共諜」視之辱罵對待，資深媒體人黃光芹指出，內心感覺沈痛不已。平常喊認知作戰喊得震天價響的民進黨，現在人都跑到哪裡去了？
黃光芹指出，由王立楨事件可知，這則假新聞已經在民間發酵，想必在軍中也難倖免。除了見有民進黨立委隨日媒起舞要求調查之外，至今不見蔡英文總統和國防部嚴肅以對。若非大鵬前部長馮世寬在立院一夫當關用粗口駁斥，恐怕現正掌控軍隊的當權者，尚且不痛不癢。
黃光芹直言，現在國軍的組成，已不分本省、外省，且是來台國軍的下一代、下兩代、甚至下三代，由他們接棒負責保家衛國。尤其共機頻繁擾台，空軍飛行員冒著生命危險在天上飛，豈容被汙名化為共諜？
黃光芹強調，不能適時保護國軍的統帥，才是真正無法掌握軍隊的統帥；平常喊認知作戰喊得震天價響的民進黨，現在人都跑到哪裡去了？
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