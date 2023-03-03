大四前鋒許敬恩上半場8投中6含2記三分球即拿15分，開季最佳，但下半場只靠1投2罰添4分，終場前6分32秒還因進攻犯規五犯離場，19分、6籃板作收，搭配上役飆新高49分贏健行的功臣林信寬，今天只先發打16分鐘仍13分進帳，台灣師大3日守住兩度領先21分的優勢，最終66比61力克主控陳力生掛傷號的國立體大，拿下寶貴的第4勝，累計4勝2敗，提前宣告搶進4強。

由於今天稍晚的世新大學與輔仁大學之戰由世新取勝，也讓今年UBA男籃4強全數出爐，分別是政治大學、世新大學、健行科大與台灣師大。

許敬恩三分球4投中2拿19分，複賽迄今打4場最高，本季第2次五犯，且巧為預賽也是對國體，該役台師76比72小贏，他拿12分後犯滿， 他說：「很久沒打28分鐘，今天下半場明顯沒力，但還ok，台師贏球最重要。」

林信寬先發16分鐘得13分、6籃板，台師教練李秉鴻說，昨天他拚健行40分鐘，今天多休息，話鋒一轉，李秉鴻不忘誇說，林信寬應是目前UBA 最佳前鋒，但這單指進攻方面，未來再上層樓也是熱門人選。

對教練的肯定，林信寬說：「打完本季尤其晉四強後，再談未來，也即下季是讀大四續打UBA，或一面打職籃，一面修大四學分，得再跟學校、教練、家人商量，但無論如何，就是一定得拿到台師文憑。」同樣五犯的張兆辰 12分、廖偉皓10分，也功在贏球。

國體2勝4敗，已無緣四強，謝承諳23分，連兩場至少得23分，黃偉程11 分、大一菜鳥胡晉豪10分。國體教練桑茂森說：「能拿2勝已很棒，尤其今天少了昨天對文化受傷的陳力生，他檢查後確定左膝十字韌帶撕裂，幸好未斷，但本季提前結束。」