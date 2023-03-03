國、高中打巧固球，台灣體大排球隊獨招時意外被錄取，一開始完全跟不上隊友，但UVL菜鳥年就站上先發，今年更升格隊長、披連莊戰袍打企排聯賽。台體「冰箱」汪秉勳說：「這一切美好得太不真實，沒想過會成真。」

111學年度UVL大專排球聯賽公開男一級複賽在彰師大體育館續戰，台灣體大3比0打敗嘉藥大學後，拿到開往六強決賽列車的第五張門票，此役汪秉勳個人貢獻19分，是致勝功臣。

汪秉勳的排球路很戲劇化，球類運動學系大四的他，其實是上大學後才開始接受排球正規訓練。「國、高中我都打巧固球，路竹高中時曾拿過全國賽第三名，高中只打過班際排球賽，哥哥是中華大學一般組排球校隊。」

汪秉勳表示，自己並非以巧固球專長考進台體再「轉行」到排球隊：「我高中打班際排球賽覺得滿好玩，練巧固球之餘跑去打排球，球隊獨招時我就去試試，但不抱什麼希望，可能是身高190還可以，就被錄取了。」完全沒排球底子，面對大部分國小就開始練排球的隊友，當然樣樣跟不上，但汪秉勳沒拿起步晚當藉口，也沒放棄自己。「比別人更努力是一定要的！也很謝謝教練，在大一時就讓我打先發。」

汪秉勳說，不管面對什麼事情，他都抱持同樣的心態。「不懂就多問多學，不要有太多意見。」一開始他打快攻，大三預賽結束後開始轉練副攻。去年複賽後他肩膀受傷，復健過程中不能打球的日子超痛苦。「算是蠻嚴重的肌腱炎，一開始連手都抬不起來，現在還是有一點不舒服，從去年3、4月開始休息半年多，才可以比較正常的練習。」

今年汪秉勳不僅升格為隊長，還披連莊隊戰袍打企業排球聯賽。「感謝連華榮董事長給我機會，我最欣賞前輩盧清銓，不僅球技佳也很照顧學弟，而且把自己身體狀況維持得很好，到現在還可以發揮得那麼好，真的很不容易。」今年大專排球聯賽，汪秉勳如願帶班重返決賽，對於現在擁有的這一切，汪秉勳坦言：「有夢過，但沒想過會成真！」他要在場上繼續築夢踏實。