南投立委補選將在明天投票，民進黨蔡培慧對上國民黨籍前縣長林明溱，蔡培慧今天晚上在祖祠路夜市舉辦選前之夜「為南投爭1口氣」，民進黨全黨用力輔選蔡培慧，蔡英文總統親自站台，並強調國民黨到處掛的「票投民進黨孩子上戰場」是「黑白講」，拜託大家投給蔡培慧，改變南投，替南投選擇不一樣的未來。

蔡英文說，蔡培慧人緣很好，民進黨傾全黨之力助選，不是黨中央要求，是大家搶著要來，去年1月台中立委補選，大家都認為林靜儀要挑戰在地根深蒂固的大家族很艱困，但林靜儀不放棄挑戰成功，明天「再來一次」，讓蔡培慧當選。

蔡英文總統3日到南投替立委候選人蔡培慧站台。（楊靜茹攝）

蔡英文表示，國民黨推出的候選人前縣長林明溱當過縣長、立委，時間加起來長達10多年，但南投很多地方仍沒進步，蔡培慧小時候陪阿嬤去衛生所要走一大段路，下車也要走一大段，公車一天只有2班；現在板模工作的朋友受傷要去看醫生還要搭車到外縣市，不僅交通不方便、醫療資源也不足。

國民黨日前掛出布條「票投民進黨孩子上戰場」蔡英文鄭重澄清是「黑白講」，完全不是事實，絕對不會讓孩子上戰場，正在做的事是要讓台灣的國防更強，讓想侵犯台灣的人不敢輕舉妄動，有決心提升台灣自我防衛的能力，讓國際上的朋友更有信心支持我們，更重要的是台灣人要團結，越堅定越團結，世界就會越支持台灣，台灣就會越安全。

蔡英文強調，南投鄉親已經給國民黨很多次機會，但南投都沒進步，現在換人做做看，讓正派、清廉、專業、愛南投的蔡培慧當立委，替南投爭取建設跟資源。拜託大家用手中的一票改變南投，替南投選擇不一樣的未來。