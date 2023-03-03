韓國選秀節目《BOYS PLANET》上週剛結束第一次公演，2日最新一集中，找來了上一季《Girls Planet 999》主持人呂珍九擔任Star Master公布第一階段的順位排名，其中只有排名在前52名的練習生能夠繼續追夢之旅，其餘練習生則將被淘汰。 其中曾參加過原子少年的陳任佑、邱勝揚以及東東3位「台灣男孩」在此次比賽中遺憾的遭到淘汰，排名分別為第69、81、79名。來自台灣的練習生僅剩下初舞台「耍金箍棒」讓人留下深刻印象的陳冠叡，他也不負重望，靠著不俗的表現，排名上升了4名，獲得第26名。發表感言時他說：「哈囉大家好，我是耀眼bling bling的陳冠叡。我會盡我的努力繼續走下去的。」俏皮的自我介紹，逗樂全場。

首次投票排名公布，第一名成韓彬。（截自Mnet）

最受到觀眾們矚目的前9名出道位，成韓彬和SEOK MATTEW（石馬修）2位一起度過練習生時期的好友再次相遇，共同爭奪冠軍。最終由身為主題曲C位的成韓彬坐穩第一，他更是以將近140萬的票差斷層獲勝，他也激動地說：「首先，想說感謝能讓我再次站在夢中描繪的舞台的製作人們，因為我沒有認為第一名這個位置是絕對的，因此以後我也會非常努力，請大家多多期待，謝謝大家！」第2名至第9名則依序是石馬修、金地雄、韓維辰、章昊 、金奎彬、李會澤（HUI）、KEITA、JAY。除了公布第一次排名外，節目組也透露了最終比賽的第一名將會有特別福利，不但可以直接獲得出道曲的Killing Part，在出道專輯中還能有一首SOLO曲，可謂是前所未有的待遇。

第一次投票排名前9名。（截自Mnet）

節目中也練習生組建了首次的團康活動，其中的舞王battle賽，上演宛如《街頭男戰士》等級的表演，其中以民俗舞為專業的陳冠叡代表G組參賽，大秀「手臂大風車」、「下腰」等高難度動作，超猛的環場繞大風車也瞬間炒熱了現場氣氛，讓在場的練習生們和導師都震驚的合不攏嘴，最後2位舞蹈導師崔容俊、白久英也下場參與3vs3 battle賽，白久英帶領王子浩、HARUTO，崔容俊則與韓維辰，朴乾旭組隊，分別展示了編舞表演，在票選環節，韓維辰還對舞蹈導師Lip J祭出賣萌攻勢，害羞地說：「努那，我愛你！」讓人忍不住把自己帶入，瞬間心動。

下一集即將迎來緊接著第二次的公演，主題為「定位對決」，預告中章昊、成韓彬 、朴乾旭、李會澤看起來都選擇了熱門歌曲〈Tomboy〉，讓人相當期待幾人將帶來怎麼樣的舞台。

《BOYS PLANET》每周五中午於愛奇藝國際站及friDay影音更新。