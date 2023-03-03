幼教女老師指控，她2020年間與網友洪姓軍官到新竹遊玩、進汽車旅館休息，洪偷拍她躺床裸背照，傳給前妻炫耀，豈料，前妻將照轉給女老師未婚夫引起軒然大波。女老師告洪害她丟工作、被解除婚約，求償100萬元。洪坦承侵權，但辯稱，女方婚姻及花費與他無關，法官認定女老師未舉證因果相關，僅判賠精神撫慰金20萬元，可上訴。

幼教女老師與職業軍官洪男在交友軟體認識，兩人 2020年9月25日開車到新竹新月沙灣遊玩，到附近汽車旅館休息，並發生性關係，洪未經同意就拿手機拍攝女方裸背躺在床上、泳衣及包包等照片。

洪男同年10月9日與前妻張女在網路對談，竟傳給她女老師裸背照及汽旅等6張照片，想炫耀兩人嘿咻，張女質疑：「隨便拿女生背影唬爛！」；洪回覆：「是我的相簿，不是網路亂抓」。沒想到，張女竟將裸照轉傳給女老師的未婚夫。

事後，女老師在2021年4月底離職，又解除婚約，怒告洪涉妨害秘密罪，洪辯稱，裸背照不是他拍攝，是從網路抓來的，法官不採信，判刑3月，得易科罰金，可上訴。

女老師並提起附帶民事訴訟，崩潰痛陳，她因此事被解聘，丟了工作；當時婚事已近，她2021年1月間付6萬9800元的婚紗費；同年5月4日又付喜宴訂金8萬2000元，被未婚夫解除婚約，不但精神陷入嚴重痛苦，連已付婚禮等錢都拿不回來了，向洪求償精神及財產損失共100萬元。

洪男坦承，他的行為確實構成侵權，但辯稱，女方的婚姻及婚禮相關費用，與他無實際關係。

法官認為，女方並未舉證離職、解除婚約及無法取回婚禮相關花費等損失，與洪男侵權行為有相當因果關係，且宴客費並非婚姻必要開支，相關請求賠償並無理由，僅就精神損害撫慰金，判賠20萬元。