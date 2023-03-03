新北市五股區43歲戴姓女子，不滿未成年女兒的前男友在交往期間欺負女兒，昨（2）日晚糾集8人到三峽區燒烤店堵人，確認在場19歲廖姓男子是女兒前男友後，先甩廖男一巴掌，再率眾持棍棒毆打廖男。轄區三峽警分局獲報，啟動快打部隊到場，現場逮捕施暴9人，依法帶回偵辦。

警方表示，戴女不滿未成年女兒與任職燒烤店廖男交往，交往期間女兒又遭對方欺負，廖男甚至還向女兒索取清涼照片，戴女為幫女兒出氣，2日傍晚找來何男、陳男等人及陳姓少年，攜帶棍棒分乘數輛汽機車前往廖男工作的三峽燒烤店尋仇。

戴女持手機與女兒視訊，確認廖男在場後，當場甩了廖男一巴掌，同時抄起球棒與同夥毆打廖男，一旁友人勸阻也遭波及，所幸均僅受到輕傷，民眾見狀立刻報警。警方獲報火速到場，以優勢警力壓制現場，有嫌犯企圖趁隙騎車逃離，被眼尖的員警發現喝斥制止。

偵訊後。警方將戴女及共犯依妨害秩序及傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦及少年法庭偵審，另對闖紅燈、未戴安全帽、無照駕駛及變更車體等9件違規亦依法開單告發。