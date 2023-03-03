新竹棒球場排水不良，議員會勘時發現草皮長香菇，引發熱議，綠黨新竹市議員劉崇顯在臉書發文，指球場長香菇「非工程瑕疵而是維護不周」，球場目前是暫停經營合約狀態，草皮維護只有灑水定期運作，沒有割草、噴藥，草皮狀態自然不好，但不該影射有弊案。

劉崇顯指出，其實只要google「草地 香菇」就可以很輕易的理解其成因，一般公園球場中也相當常見，因此專業球場的草皮維護工作才要有「灑水、割草、噴藥」三大項，其中噴藥除了是為除蟲外，也是為控制土壤中的菌種與孢子，避免真菌在草地上生長成香菇。

劉崇顯也說，監督小組的現勘中，工務處長也說明市府與委外球團協商後，目前為「暫停經營合約」的狀態，因此從去年球場改善小組完成階段任務後，目前草皮維護上只有灑水器定期運作，市府並沒有進行割草與噴藥，若無落實養護工作，草皮狀態自然不會好。

最後，他也說，新竹棒球場乘載著許多市民看球、打球的回憶，不忍見到建設持續淪為政治口水的提款機，即便球場改建工程確實有做不好的地方，去年選舉，市民也將改善的責任交給新任首長，如今選舉結束，高虹安該還給大家的不該是口水戰，而是可以讓市民安心看球，球員放心比賽的環境。