徐懷鈺3日歡慶45歲生日。時隔3年，她將在4月14日於Zepp New Taipei舉辦「2023 徐懷鈺 我們的故事 Zepp 演唱會」，門票特別選她生日當天開賣，1600張門票在3分鐘秒殺完售，她一聽到好消息，開心說：「謝謝大家！」

徐懷鈺今日歡慶45歲生日，日前舉辦見面會，熱情與粉絲互動。（滾石唱片提供）

她為感謝長久支持的歌迷，日前舉辦「事事如鈺同樂會」，限量邀請30位資深歌迷面對面互動，不過她許久未和歌迷近距離相見，當天興奮出場打招呼後，歌迷熱情掌聲迎接，結果工作人員突然告知直播還沒開始，倒數10秒後再重來一次，讓2度進場的徐懷鈺開懷大笑，她隨後聽見有歌迷直誇：「25年來第一次看到Yuki本人，好激動，妳好瘦。」她則妙回：「我是精壯。」

徐懷鈺日前舉辦見面會。（滾石唱片提供）

開心與粉絲歡慶生日的她，更收到星友玖壹壹、蕭敬騰、具俊曄、徐佳瑩以及同門師弟師妹孫盛希、米非、U：NUS及小孩皆錄製影片送祝福，她笑說：「原來我也有這麼多朋友，能收到大家的祝福，很驚喜也很感動。」經紀人還驚喜端上「大壽桃」造型饅頭，她笑說：「人生第一次收到壽桃，很有趣也很喜歡。」最後熱情向歌迷喊話，很開心跟大家見面互動，還能和線上海外歌迷連線，得到滿滿的祝福是最棒的生日禮物。