曾經在美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）擔任工程師的王立楨表示，今天早上穿一件飛行夾克坐捷運的時候，一個年輕人在對他嘶喊「可恥！」

王立楨今（3）日在宅神朱學恒直播時表示，空軍公墓躺1200多人，沒有一個人講過愛台灣，可是他們所做的事情，是用行為表現他們愛中華民國，捍衛中華民國，而台灣是中華民國的一部分，所以愛國家，可是一輩子也沒講過「我愛台灣」。

王立楨直言，在警戒室的飛行員，是站在台灣的最前線，他們是最先遇到敵人的。警鈴一響，起飛後就面對敵人。「我問飛行員怕不怕？有可能不回來？」王立楨提到，飛行員回應，「不是可能回不來，是絕對回不來！」飛行員還強調，「一個軍人害怕，全國百姓都很危險！」

王立楨想到多年前，他在舊金山國際機場，看到一位穿著軍裝的美國女兵，一群人搶著替她付麥當勞的餐點費，並謝謝她為國家所做的付出。然後在今天，他自己竟然會被一個人誤以為是中華民國的軍人，而在大庭廣眾之下被辱罵！

王立楨強調，「我不會原諒他的無知」，因為這位年輕人已是可以判斷真偽的年紀，王立楨更譴責那些散佈這些不實消息的人！

王立楨介紹他自己並非軍人，在高中即已出國念書，後來攻讀航空工程，曾在美國洛克希德馬丁公司當工程師，已經離開台灣50年左右，現已退休。