26歲韓國男星李鎭赫（李鎮赫）明（4日）晚將在台北Legacy MAX開唱，今（3日）接受台灣媒體聯訪，被問到是否有提前學了什麼中文要跟粉絲互動，他先是在工作人員的提示下，相當禮貌地對媒體說「認識你們很開心，歡迎」，搞笑自供尚未背熟，還當場打開小抄唸了「尖叫聲」、「大家一起唱」、「天氣真好」，場面相當逗趣，更入境隨俗，現學現賣《關於我和鬼變成家人的那件事》中林柏宏的口頭禪「不敢相信」。

暌違3年訪台，李鎭赫表示，好友們都力推台灣的夜市，所以自己也很想去逛逛，還不忘請記者們推薦有沒有必吃的美食，食量驚人的他自曝曾在錄節目《星期六喜歡吃飯》時，一天吃了6餐，每頓還都是3、4人份，「但考慮到身體健康就比較少吃了，不過我確實是不太容易長胖的體質」，反而還為了更上鏡而多吃、多運動，「不上健身房肌肉會變少，也會看起來更瘦，不好看」，至於是否有機會看到他鍛鍊的成果，李鎭赫急忙喊「No、No」，笑稱，還沒有到那個程度，「希望有一天可以造就那樣完美的身材，但請大家不要期待」。

身高185公分的李鎭赫被問及全身上下最滿意的部位，他表示，除了臉蛋外，就是那雙長達114公分大長腿，自豪說，可能是基因遺傳，所以全家都高個子，每次出門吃飯總會引起側目，「長得高還有個好處就是給人家第一印象會特別強烈，每次我站起來大家都會驚呼『哇！你好高』」，還自招很享受大家的驚呼聲，「是我的小確幸」，不過也有一些缺點，就是常會撞到，或是跳舞時，長手長腳會比較沒那麼好看。

他去年還擔任了節目《對結婚的真心》的主持人，李鎭赫說，確實因此對結婚這件事有更多的認知，但目前還沒特別去沒想像自己結婚後會是如何，目前重心放在事業上，希望能透過音樂和戲劇作品展現更多的面貌，他也很慶幸自己沒被父母催婚，「不過我覺得結婚還是應該要的，因為我很喜歡小孩，但沒有設定自己幾歲要結婚」。而白色情人節即將到來，李鎭赫表示因為以前就讀男校，所以沒有送巧克力告白之類的特別回憶，「但便利商店不都有賣包在一起促銷的情人節巧克力商品嗎，我記得有次我跟好友們各自買了然後吃掉，想說我們好好愛自己就好」。