南投縣立委補選4日將投開票，國民黨候選人林明溱造勢晚會3日舉行，黨主席朱立倫領軍站台力挺表示，民進黨不顧台灣只顧政權，空降的蔡培慧不是要選民代，而是要選黨意的代表，大家若反對家中孩子16歲要上戰場的，明天就把票投給腳踏實地30年的林明溱。

朱立倫表示，林明溱腳踏實地30年，被民進黨這幾個月來不停抹黑、攻擊及負面選舉；而空降不曾為南投打拚的，選舉靠抹黑、攻擊及不實在的故事就希望能贏，民進黨不顧台灣只顧政權。

朱立倫說，蔡培慧不是要選民代，而是要選黨意的代表，她當立委前反萊豬，當選後卻挺萊豬，另疫苗是要救命的，包括慈濟等都要救台灣買BNT，她沒幫忙還說是大陸代工的。

朱立倫指出，全動法是要調查、控制媒體，影響台灣民主自由，其中第二條，針對國中不分男女要造冊，將來16歲就要上戰場，所有家長想想看，你若同意就投給民進黨；若反對，就要堅持投給林明溱，要讓蔡英文知道南投絕對反對。

朱立倫表示，林明溱犧牲被民進黨抹黑攻擊，大家要投給30年來為南投打拚最好的縣長，明天這一票是考驗南投人的智慧，現場支持者也熱情歡呼回應。