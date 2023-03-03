台北市長蔣萬安上任後第一場市府出訪，因強碰228紀念活動，因此由副市長李四川代為出征，參加由東京都主辦的「全球城市永續網絡高峰會」。蔣萬安今也在臉書分享李四川與國際各城市首長的交流心得，其中芬蘭首都赫爾辛基的市長告訴李，台北處在波詭雲譎的時代與位置，但仍然能生發出令人驚嘆的經濟與社會能量，是他一直以來為赫爾辛基謀劃「小而強」戰略時，比較與分析的對象。

蔣萬安說，李四川常常笑稱自己是「拿鐵槌的」，但在國際會議上，與30多座城市的市長級代表侃侃而談，拿的不只是鐵槌，還拿麥克風，也為台北市民扛起了台北市的招牌。這次會議中，來自亞洲、美洲、歐洲、非洲、大洋洲的與會者，針對共融社會、安全城市、環境永續等三大主題交流意見，最後發表共同倡議，宣示透過國際交流，一同面對世界城市問題，尋求共同解方。

蔣萬安也轉述李四川的經驗分享，表示芬蘭首都赫爾辛基的市長告訴李，台北處在波詭雲譎的時代與位置，但仍然能生發出令人驚嘆的經濟與社會能量，是他一直以來為赫爾辛基謀劃「小而強」戰略時，比較與分析的對象。

曼谷的副市長則說，曼谷與台北有很多共同特性，他一直想要更深入了解城市交通的治理之道，以及創新育成的結構方略。

另外姊妹市洛杉磯的公民權利執行長則準備了一件特別的T-shirt，上面寫著「LA is for everyone」，不但送給所有代表台北市的訪團團員，也特別請李四川轉交一件給蔣萬安。

蔣萬安最後表示，謝謝李四川與訪團一行，為市府團隊踏出了成功的第一步。接下來，還要持續推動城市交流，不只要把世上其他城市好的政策想法帶回來，也要讓世界看見台北，看見台灣。