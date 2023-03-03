中視、三立外景實境《綜藝玩很大》，這次前往桃園新屋拍攝，特別邀請許多歌唱好手蔡旻佑、潘君侖、張若凡、李佳歡、吱吱郭芝吟、Miusa等人，讓2位主持人KID、坤達聽完他們演唱後，轉身選擇加入的隊員。不過，製作單位也給他們下難題，在遊戲關卡中還有高空挑戰，讓懼高的吱吱郭芝吟和Miusa都當抱頭痛哭。

Miusa挑戰高空設施，一臉驚恐。（三立提供）

由於要聽歌聲選擇這次的隊員，吳宗憲開玩笑表示：「本次的旋轉椅，耗資250萬打造的全新道具。」KID、坤達先是半信半疑的坐上椅子，接著偷偷用腳轉動椅子配合演出，3人的好默契，讓現場眾人開懷大笑！而坤達的暖男形象，也在選隊員的環節中，頻頻獲得來賓們的青睞，其中潘君侖還加碼爆料，先前的訪問中，所有人皆表明想與坤達同一隊，讓KID再次心碎，認真走心的模樣，相當可愛。

KID在選隊員的環節中走心。（三立提供）

另外，設計艱難關卡不手軟的節目組，這次更祭出2人合力走繩索的高空挑戰，看到將近有3層樓高的體驗項目，所有人目瞪口呆，吱吱郭芝吟和Miusa更是當場崩潰暴哭，但為了團隊勝利，大家還是硬著頭皮想辦法完成，而平常看似鎮定的坤達，也露出驚恐的表情，面對眾人的期待，他們將突破自己，迎來好表現。