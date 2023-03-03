黃瑄和張郁婕在8點檔《一家團圓》飾演王家姐妹王雅芳、王雅婷，戲外是好閨密，2人住家近，下戲常黏在一塊品嘗美食、爬山。外表很鄰家的張郁婕自認行為像大叔，特愛工作結束後喝啤酒放鬆，黃瑄也喜歡小酌，一起喝到微醺後聊天的尺度會跟著大開，黃瑄羞說：「也會聊男人的話題，開心的那種。」

黃瑄（左）和張郁婕個性互補，一個理性一個感性。（陳俊吉攝）

2人都是廣告模特兒出身轉戰戲劇，黃瑄已在8點檔身經百戰，張郁婕才剛拍第2部台8。去年大年初四天氣冷冽，張郁婕有場落海戲，她緊張得不知所措，黃瑄主動聯絡，暖心出借防寒衣，「她教我怎麼穿，還要纏保鮮膜保暖。」不過當天又濕又冷，防寒衣、薑茶都起不了作用，張郁婕說：「真的快要凍僵，嘴巴都是苦的，最後工作人員買高粱給我們喝一小口，才稍微比較暖。」

張郁婕和圈外男友交往十年，有結婚生子的規劃。（陳俊吉攝）

有時連拍幾場哭戲，已經哭到沒眼淚，黃瑄只要給予一個擁抱，張郁婕的情緒就能到位。而理性行事的黃瑄，常常壓抑情緒，唯獨在張郁婕面前會展現脆弱，但往往還沒宣洩，張郁婕就會先哭。黃瑄也仔細鑑定過閨蜜交往10年的圈外男友，滿意稱讚：「他很照顧大家，我們喝醉他會安全把我們送回家，非常OK，他們婚禮我當主持人，會包很大包。」

張郁婕外表很鄰家有氣質，自嘲行為像大叔愛喝啤酒。（陳俊吉攝）

張郁婕透露，黃瑄看起來雖然高冷、有距離，但在5歲兒面前就會變成幼幼台的大姐姐。上個月他們一起觀賞馬戲團表演，過程小孩不耐煩，黃瑄便開始把key拉高為兒子唱歌比手畫腳、安撫情緒，黃瑄則在一旁翻白眼說：「我是很擔心他影響到其他人啦，其實很想揍他。」

黃瑄自認是贊成體罰的虎媽。（陳俊吉攝）

黃瑄和新加坡籍老公分隔兩地，過著單獨照顧兒子的「偽單親」生活，她個性較急坦言是贊成體罰的虎媽，「像小朋友吃飯吃一兩個小時很正常，但我就沒辦法接受。」或是兒子要不到東西會躺在地上哭，「一開始我會用講的，真的不行我就直接把他扛在肩上帶走，回到家才處罰。」但她發現兒子根本不怕痛，後來改用搔癢處罰，超怕癢的兒子反而乖乖就範。

黃瑄已在8點檔生態身經百戰。（陳俊吉攝）

黃瑄和老公長期遠距，從結婚至今老公還是很沒安全感，尤其她工作時無法及時回訊息，老公會奪命連環摳，她無奈說：「我顧小孩就夠了，還要顧他的情緒，他又不再旁邊顧小孩。」夫妻吵架時，黃瑄會選擇封鎖老公幾個小時，彼此冷靜了再溝通。2人現在大多討論孩子的生活，似乎缺少浪漫？「我們本來就不太過節，情人節是商人的噱頭，過年過節我都有主持工作啊。」

這半年疫情鬆綁後，老公也較頻繁來台和兒子相處，夫妻倆決定今年讓兒子到新加坡生活、念幼稚園，「以前都是老公當空中飛人，之後就是我休假的時候飛過去跟他們生活。」兒子不在身邊會不習慣？黃瑄拉著張郁婕的手大聲歡呼：「太棒了，畢竟我一個人養了他快五年了，好累喔，我要把這幾年沒喝的酒都喝回來。」