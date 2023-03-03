大陸男星陳飛宇是名導陳凱歌與女星陳紅的兒子，日前才以電視劇《點燃我，溫暖你》走紅的他，竟爆出與一位人妻網紅的親密床照，在陸網上掀起熱議，更導致陳飛宇目前工作被凍結，其母陳紅更多方奔走，意圖幫助孩子。而今(3日)稍早，陳飛宇於風波後首次發文了。

陳飛宇沉寂近半個月後首度於微博上發文，寫下：「每分每秒的時間內裡，見證相愛的痕跡。」原來是為了他最新定檔的電影《倒數說愛你》做宣傳，並曬出一張與女主演周也對視的官方劇照。

陳飛宇發文宣傳電影。(圖／翻攝自陳飛宇微博)

貼文PO出後讓粉絲相當驚喜，認為演員就是要靠作品說話，紛紛留言：「我準備好了，電影院見」、「我們一直都在，真的好想你」、「好久不見，會陪著你越來越好的」。然而，也有網友指出男方日前才爆出桃色醜聞，現在反而狂賣深情的人設形象，讓人相當難以入戲，表示：「怎麼和沒事的人一樣宣傳電影，網路是有記憶的」、「你的家人原諒你了嗎」、「阿瑟，你不是塌了嗎」、「丟全家的臉了。」

事實上，陳飛宇傳出床照風波後，其有著「大陸第一美人」之稱的母親陳紅曾被網友目擊以憔悴模樣現身，並趕忙上車的畫面，似乎是要趕去幫忙兒子處理事情。讓網友紛紛在陳飛宇的微博下方抨擊他的作為讓家人為他感到相當失望。