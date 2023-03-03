俄烏戰爭的前線情況有多激烈?一段無人機的空拍畫面展現了什麼叫做「槍林彈雨」，烏克蘭戰壕裡的一名士兵，遭遇俄軍裝甲車持不斷的砲火射擊，彈著就在士兵的幾公分外，砲彈的爆炸，與燃燒的曳光彈持續在週邊，但是這名士兵依然無所畏懼的堅守陣地。

Our hero under heavy fire one on one with an APC 😳



Books should be written about these people, and they are just silently defending our country #Ukraine !!!! pic.twitter.com/rnXeoqn0J3 — Slava Ukraini 🇺🇦 (@Heroiam_Slava) March 1, 2023

戰區(The Drive –The Warzone)，目前不清楚拍攝的確切地點和時間，只知道是由無人機在頭頂上拍攝的。一輛俄羅斯BTR-82A型 8x8 輪式裝甲車在雪地上朝戰壕射擊，而裝甲車上的另一名士兵以砲塔為掩護，拿步槍對戰壕開槍。

就在俄軍射擊的位置，是一個已經寸草不生的防空壕，入口處有1名士兵，他持續拿著步槍還擊，砲彈的在他身後爆炸，但他只是縮了一下脖子，然後接著開槍。預料到敵方會修正砲擊，他往防空壕內部躲避，就在他剛離開，砲火如約而至。但就在硝煙散去，士兵繼續開槍還擊。

BTR-82A是冷戰後俄羅斯新裝甲車，以常理判斷，裝甲車是俄軍，而戰壕裡的是烏克蘭軍隊。不過俄烏戰爭經常有例外，烏克蘭武裝部隊在過去一年間，常常擄獲俄軍裝甲車輛，那情況就倒過來了。

發布影片的是烏克蘭軍方，他們認為這是自己的子弟兵在頑強的堅守戰線。我們不知道這場激烈的交火最後的結果是什麼，也不知道戰壕里的守軍後來怎麼樣了。

令人訝異的是，這段影片突顯了挖土防禦工事的保護力，即使是那些看起來可能很簡陋的防禦工事，夠厚的泥土也能抵禦直接火力的射擊，包括大口徑火砲的高爆砲彈。當然，更重要的是影片強調了烏克蘭東線的戰場激烈程度。