南投縣立委補選將在明（4）日投票，國民黨候選人林明溱對上民進黨蔡培慧，補選陷入激戰狀態。今（3）晚選前之夜，國民黨候選人林明溱在南投體育場前廣場舉行大型造勢，藍營5位縣市長齊聚，包括台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、南投縣長許淑華和嘉義市長黃敏惠合體為林明溱站台，新北侯友宜市長也特別錄製影片為林明溱打氣，充分展現國民黨團結致勝的決心。

台中市長盧秀燕跟國民黨南投立委補選候選人林明溱高舉2號手勢。（圖／國民黨台中市黨部提供）

台中、南投一家親，「好厝邊」台中市長盧秀燕致詞表示，這次是她第三度親自來到南投為林明溱站台，展現她滿滿的誠意，她在立法院跟林明溱同事兩屆，過去四年也與林明溱攜手為了中台灣區域治理努力，她三度站台不只是因為她跟明溱交情好，而是這一席立委太重要了，關係著南投的未來、南投的建設和鄉親的幸福。

盧秀燕也提到最重要的民生問題，當一個立法委員選舉最重要的是要幫民眾發聲，要爭取權益而不是護航，要跟人民站在一起，缺水缺電、食安問題、政府亂花錢等等問題都要去監督，她認識的林明溱是「大砲」，為了鄉親他願意勇敢怒吼、對抗，這就是民意代表存在的價值。

盧秀燕強調，林明溱很會服務，他從縣議員、立法委員、鎮長到縣長都做過，民眾有問題只要找林明溱就能一次搞定「服務吃到飽」，從地方到中央明溱都很熟練，不只馬上上手，服務也是最周到，呼籲鄉親要睜大眼睛選出最好的候選人，明天把票投給2號林明溱，不是為了林明溱個人，更不是為了國民黨，而是為了每個愛南投的人，立委補選明天就要直球對決，今晚是最後衝刺的機會，大家一定要努力拉票，一刻都不能鬆懈，也祝福林明溱和即將在台中舉辦的WBC世界棒球經典賽一樣，明天投出漂亮的好球！

今晚林明溱選前之夜造勢晚會在滿場激昂的凍蒜聲中落幕，共同出席的包括台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、南投縣長許淑華、嘉義市長黃敏惠、國民黨主席朱立倫、國民黨立法院黨團總召曾銘宗、立委洪孟楷、立委馬文君、前南投縣長林源朗皆到場為林明溱站台。