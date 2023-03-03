國民黨南投立委補選候選人林明溱，3日晚間舉行選前之夜造勢晚會，林明溱表示，若他當選立委，進到立法院後一定全力阻擋《全民防衛動員準備法》通過，這是關鍵一席，若當選也相信2024年大選一定能打倒民進黨、下架民進黨，下一代就不用上戰場。

國民黨南投立委補選候選人林明溱說，他做過立委、南投縣長等，外界傳言他愛選舉，但孰不知他這次拿養老金拚選舉，就是為了守護國民黨立委這一席，不讓這一席被民進黨拿走，要讓縣長許淑華順利爭取中央預算建設南投。

林明溱表示，他是一個敢衝、敢做的人，當疫情嚴重時他立即說南投縣政府籌錢6億4千萬元，採購BNT輝瑞疫苗給南投鄉親注射，所以補選立委任期雖10個月，但是真的為了顧慮許縣長爭取中央預算建設地方，要有他跟馬文君在中央協助。

林明溱指出，南投縣需要培養年輕一代出來選縣長，所以這次讓許淑華出線，雖然他曾被抹黑指他擔任縣長任內沒做事情，但2020年他當選五星級縣長，目前南投還沒有人拿過「五星級縣長」包括他的叔公林源朗。

林明溱說，他曾任2任立委期間爭取南投許多建設，質問對手做不分區立委4年，又為南投縣爭取哪些建設？中央將修正《全民防衛動員準備法》要16歲以上、不分男女要造冊，以後調去當兵，他若當選，一定要力阻此法通過。

林明溱打趣地說，選這一席就就像在拚總統一樣艱辛，南投鄉親要和平還是要戰爭？要和平就選林明溱，也呼籲南投鄉親，2024年大選打倒民進黨。

不捨先生最後一戰遭抹黑，林明溱的妻子陳麗珠登台時哽咽相挺，林明溱則感性的說，他看了太太委屈很不捨，險流下男兒淚，相信大家也捨不得他落選，林說，屆時若當選那一刻，一定要抱一下、親一下辛苦的妻子，感謝她一路默默支持。