雖然2月工作天數高於1月，但受到傳統淡季與客戶調整庫存影響，群電公布2月營收為25.72億元，不僅比去年同期下滑14.3％，比起有農曆年長假影響的1月還少3％，累計前二月營收為52.23億元，年減21.2％，前二月營收比法人預估的首季營收年減幅度15～20％略高。群電預期，營運在第一季落底後漸入佳境，尤其是下半年營收可望隨著供應鏈庫存的去化以及泰國新廠產能的開出後，迎來反彈。