劍湖山董事會今日通過辦理私募股2.3萬張，私募對象包括關係人－松田崗休閒育樂與和盟流通，以及法人董事－耐斯企業、和鼎國際開發、台富食品。

劍湖山表示，本次私募價格定價8.20元低於股票面額之差額，將造成累積虧損增加。未來將視公司營運及市場狀況，以減資、盈餘、資本公積彌補虧損或其他法定方式，逐步沖抵或其他法定方式處理。

不過，劍湖山強調，基於預期未來在順利引進內部人、關係人並完成私募資金募集後，將可為公司帶來直接或間接資源，以取得新的獲利契機，期使劍湖山能永續經營，進而得以確保全體股東權益，對股東權益應不致於產生重大不利影響。

此外，劍湖山為了改善財務結構、健全營運發展，今年1月6日股東臨時會決議辦理減資彌補虧損案，今日董事會訂定減資基準日為3月6日，將減資17.67億元，減資幅度約為59.56％，減資後實收資本額將由29.67億元降至12億元。