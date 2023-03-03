截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引1,330家企業超過2兆66億元投資，預估創造14萬3,838個本國就業機會，其中「根留臺灣企業加速投資行動方案」有162家根留臺灣企業投資約4,633億元，創造2萬5,123個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引887家中小企業投資約4,081億元，帶來3萬3,382本國就業機會，後續尚有11家企業排隊待審。

微矽電子主要從事半導體測試、晶圓薄化及半導體封裝等服務，近年來公司發展以節能為核心，專注於提升能源轉換效率之關鍵元件，例如電源管理IC及功率元件。為透過一貫化整合性服務幫助客戶達到節能減碳目的，公司將新增本國員工53名，規劃投資近15億元，預定在苗栗竹南廠擴建廠房，廠房符合綠建築設計，屋頂配置太陽能發電系統。在產線部分則是增加兩條生產線並引進智慧化機器設備，同時導入MES、SPC、EDA及PAT等系統。投資完成後能有效提升公司實力，並冀望成為業界節能產業鏈的最佳夥伴。

臺灣知名香辛調味料大廠「小磨坊」，始終秉持美味值得玩味的品牌訴求，推出家家戶戶每天都要用的多元性調味產品，如：香蒜黑胡椒、十三香風味料、金黃蒜蔥油、世界名菜調味醬等。銷售通路多元，可以在量販、超市、便利商店，甚至是在菜市場內的小店都買的到，是陪伴消費者走過近60年的熟悉品牌。因應品牌發展及新產品技術導入需求，預計在雲林斗六投入近4億元打造新的生產基地，並擴增公司人員編組，帶動地方人口就業。

小磨坊新廠將引進自動倉儲作業及智慧化生產設備，並運用AI及IOT建置品質管控戰情室，提高生產管理效益。並配合節能減碳永績經營的目標計畫，在新廠房屋頂設置太陽能發電設施，採用潔淨能源設備。預期新設施導入後可優化產品製程，並為顧客帶來更多樣化的調味品，提供更多樣且兼具品質、美味、便利的食品選擇，做為業界的領頭羊標竿企業。