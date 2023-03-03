為打造永續發展的幸福城市，嘉義市致力降低空汙排放量改善空氣品質，今年購置智慧電動機車汰換老舊公務機車供里長們借用，3日在市府大門前廣場舉行啟用儀式，由市長黃敏惠親自主持，希望透過汰換老舊公務機車，達到節能減碳、降低空汙的效益，讓里長更放心出勤、服務更升級。

黃敏惠表示，感謝所有里長用滿滿熱情為民眾付出，里長平時在街頭巷尾走透透，過去3年多疫情期間尤其辛苦，為讓里長能夠更節能、更有效率服務，東區及西區區公所購置電動機車，分2梯次交車供里長借用，希望透過減碳的實際行動，向市民宣導節能減碳理念，為愛護地球盡一份心力。

黃敏惠提到，近年來面對氣候變遷所帶來的環境衝擊，嘉義市與國際站在一起，共同對抗全球暖化，為達2050淨零碳排目標，提升能源使用效率、提高再生能源使用、產業創新淨零轉型及推動低碳綠色運具，也會持續推動雙B（電動公車、YouBike）政策，推廣電動機車促進減碳，落實低碳城市理念。

嘉義市里長電動公務機車啟用，打造淨零減碳城市。（嘉義市政府提供／張朝欣嘉市傳真）

東區里長聯誼會會長江振章、西區里長聯誼會會長李振煌說，非常感謝市政府及市議會支持、體恤里長於里內服務的辛勞，讓里長在服務時，能夠更安全也更環保，同時直接向里民宣導電動機車的優勢，共同為嘉義市的環境盡一份心力。

市政府指出，期望里長電動公務機車的啟用能進一步提升服務效能，讓里長騎著空汙零排放的「歐多邁」，搭載著「西區大發展」、「東區大進步」雙引擎，來為每名市民獻上最感心的服務，讓市民對市府的施政更有感，一起攜手打造幸福嘉義市。