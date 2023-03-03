國際需求呈現斷崖式下跌，大陸多個港口空置貨櫃箱堆積已創下歷史新高。港媒報導稱，深圳鹽田港堆放的貨櫃箱已達6、7層樓高，即將衝破開港29年以來最大空貨櫃箱堆積量。

據香港《經濟日報》引述全球貨櫃交易平台Container xChange最新數據顯示，2023年的第6週，上海港的40尺貨櫃 CAx（貨櫃可用指數）高達0.64，且已連續11週在0.6以上。2020年11月到2021年12月之間，該指數曾多次低於0.1。貨櫃可用指數的數值大於0.5時，表示貨櫃設備有剩餘。

報道說，不僅是上海空貨櫃箱堆積嚴重，深圳的鹽田港更將衝破開港29年以來最大空貨櫃箱堆積量，貨櫃箱的堆放已經有6、7層樓高。此外，寧波舟山港、南沙港、蛇口港等幾個大港口的空貨櫃箱堆存量也處高位。

業內人士指出，港口空貨櫃箱堆積的原因主要有幾個方面：首先是歐美在加息背景下需求跳崖，對貨櫃箱的裝運需求減少；其次是過去2年空貨櫃箱生產供應過剩，然後是港口周轉效率提升，貨櫃箱供需失衡緩解。

報導說，事實上不只是中國外貿承受壓力，根據日本海事中心1月的數據，整個亞洲出口都在下滑。

根據DHL《2023年海運市場展望》報告預測，低迷的消費氣氛至少在2023年上半年繼續影響需求，海運公司正試圖限制運力過度湧入，藉此以穩定運價水準。